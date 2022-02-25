Анкара напомнила о праве российского флота проходить через проливы Турции при их закрытии

Анкара, 25 февраля. Российский флот имеет право проходить через проливы Турции при их закрытии, напомнил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Анкара может принять решение о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей. Однако даже в этом случае у российской стороны все равно остается право вернуть свой флот на базу.

«Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — подчеркнул Чавушоглу в эфире телеканала TGRT Haber.

Охрана российских загранучреждений в Турции усилена руководством страны. Об этом ранее сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.