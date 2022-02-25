Лидер «Альтернативы для Германии» Крупалла потребовал отмены санкций ЕС против России

Берлин, 25 февраля. Экономические санкции Евросоюза против России необходимо отменить, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

По его словам, ограничительные меры и в прошлом были не эффективными, нанося ущерб экономике ФРГ. Также немецкий депутат отметил, что проект газопровода «Северный поток — 2» является вкладом в безопасность поставок Германии.

«Экономические санкции должны быть отменены. Они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению. В этой связи «Северный поток — 2» остается незаменимым вкладом в безопасность поставок Германии», — сказал Крупалла.

Как сообщалось ранее, канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о заморозке проекта «СП-2». Данное решение связано с проведением специальной военной операции РФ на Украине, подчеркнул он.