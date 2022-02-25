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Лидер «Альтернативы для Германии» Крупалла потребовал отмены санкций ЕС против России

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Политика
Лидер «Альтернативы для Германии» Крупалла потребовал отмены санкций ЕС против России
pixabay.com  /  PD

Берлин, 25 февраля. Экономические санкции Евросоюза против России необходимо отменить, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

По его словам, ограничительные меры и в прошлом были не эффективными, нанося ущерб экономике ФРГ. Также немецкий депутат отметил, что проект газопровода «Северный поток — 2» является вкладом в безопасность поставок Германии.

«Экономические санкции должны быть отменены. Они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению. В этой связи «Северный поток — 2» остается незаменимым вкладом в безопасность поставок Германии», — сказал Крупалла.

Как сообщалось ранее, канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о заморозке проекта «СП-2». Данное решение связано с проведением специальной военной операции РФ на Украине, подчеркнул он.

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санкции россия евросоюз германия партия адг
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