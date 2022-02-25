Польский эксперт полагает, что Европа не готова отказаться от российского газа

Учитывая масштабы происходящего сейчас на Украине, понять, какова там в данный момент реальная ситуация, крайне проблематично. Что, впрочем, неудивительно. Подобные события всегда сопровождаются громким и разноголосым информационным шумом.

Однако ряд аналитиков как в России, так и на Западе, задаются вопросом, а что будет дальше? Когда российская специальная операция завершится тем или иным образом? Речь идет также о санкциях и прочих ограничительных мерах, которые Запад может принять и прямо говорит, что примет, в отношении нашей страны. И одна из основных тем в этом дискурсе — это российский газ, а также судьба «Северного потока — 2».

Стоит напомнить, что уже после признания Москвой суверенитета и независимости ЛДНР и заключения с республиками соответствующих договоренностей руководство Германии отложило сертификацию «СП-2».

«Я попросил сегодня минэкономики [Германии] отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, чтобы сейчас сертификация трубопровода не могла происходить», — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 февраля.

Global Look Press / Michele Tantussi/dpa

Судя по всему, рынок очень четко отреагировал на эти слова. Практически сразу после заявления компания Munich Re сообщила об отмене контракта на страховку «СП-2».

С другой стороны, после всех этих действий цены на газ на европейских биржах стали расти. Чтобы была понятна динамика, стоит напомнить, что 23 февраля за тысячу кубометров голубого топлива на европейских биржах давали чуть больше 960 долларов. Уже на следующий день тысяча кубов торговалась более чем за 1400 долларов.

О такой реакции рынка накануне предупреждал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа», — отметил Дмитрий Медведев.

Будет ли Россия получать эти тысячи долларов за тысячи кубов в свете текущих событий и довольно сложных перспектив для нашей торговли ресурсами со странами Европы, в частности с Германией?

vk.com / Дмитрий Медведев

Довольно любопытная аналитика на эту тему вышла в польском издании RMF FM, где по данному вопросу выступил главный редактор портала «Энергетика 24». Он полагает, что Германия оставила для себя «запасные варианты», чтобы вести дела с Россией в газовом секторе. Перед тем, как перейти к актуальной аналитике, стоит сказать пару слов о самом Каймовиче. Это ни разу не дружественный России и «Газпрому» эксперт. Даже наоборот.

В 2017 году, комментируя санкции в отношении «СП-2, он утверждал:

«Необходимо понимать, что самого осознания факта, что Nord Stream II угрожает энергетической безопасности Европы, недостаточно. Необходимо разворачивать широкие кампании как в правовом секторе, так в политическом и общественном. Этот вопрос нужно лоббировать по всем фронтам, чтобы постоянно влиять на мнение как главных политических фигур, так и всего европейского общества. Это поможет поднять уровень осознанности, насколько большой является эта угроза, а также обезопасить Европу от последствий, которые может иметь появление газопровода Nord Stream II».

В 2019, говоря про разбирательства по поводу газопровода Opal, когда европейский суд по ходатайству Польши сократил поставки «Газпрома» по этой трубе, Каймович подчеркивал:

«Трубопровод Opal строился как продолжение трубопровода «Северный поток — 1», который поставляет российский газ по дну Балтийского моря в Германию. Поэтому «Газпром» должен получить возможность использовать, по крайней мере, 50% трубопровода. Не 100%, что полностью противоречило бы законам ЕС».

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Этот экскурс в историю нужен для того, чтобы понимать: высказывания Каймовича ни в малейшей мере не комплементарны российской энергетической политике.

И тем характернее, что именно этот эксперт сейчас заявляет следующее:

«Решение о «затоплении» «Северного потока — 2» было бы для Германии очень сложным, ведь немецкие компании вложили в проект более миллиарда евро, речь идет о серьезной сумме. Вся инвестиция обошлась примерно в 11 миллиардов. Более жесткой реакции немцев в контексте «Северного потока — 2» я бы не ожидал... Кроме того, продолжает спокойно работать, ставя рекорды, «Северный поток — 1», по которому российский газ вот уже 10 лет идет в Германию в обход Украины».

Что касается «СП-1», то в период с января по июль по трубопроводу в Европу было прокачано 33,7 миллиарда кубометров газа, из которых в Германию ушло 22,7 миллиарда кубов голубого топлива.

Что же касается зависимости ФРГ от российских энергоресурсов, то еще в конце января этого года вице-канцлер Германии Роберт Хабек говорил следующее:

«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55% зависит от российского газа, в прошедшие годы во всяком случае».

Правда, впоследствии Хабек предложил «закупаться углем и газом в других странах».

«Мы сейчас действительно полны решимости избавиться от зависимости от российского газа», — заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

wikipedia.org / Unión Europea en Perú

Однако с этим, кажется, не согласен министр финансов ФРГ, который в интервью 21 февраля прямо сказал, что экономика Германии, да и Евросоюза в целом, может испытать огромные проблемы в случае отказа от российских энергоресурсов.

Не согласен с мнением вице-канцлера ФРГ и европейский рынок, поскольку, как отмечают аналитики, за последние сутки заявки на поставки голубого топлива именно от «Газпрома» растут. И что самое интересное: представители российской госкорпорации официально заявили, что поставки через Украину «идут в штатном режиме».

И в целом понятно, что Россию ожидают санкции, а «СП-2» может теперь оказаться крайне долгоиграющим проектом (в смысле его запуска). Но у нашей страны есть и иные каналы для поставок газа. В контексте нынешних событий, казалось бы, самые неожиданные. Это значит, что энергетическое сотрудничество с той же Германией, да и остальной Европой, в ближайшее время не прекратится. Следовательно, говорить о тотальных энергетических санкциях со стороны ЕС пока все же пока не приходится.