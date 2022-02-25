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ВСУ возобновили обстрелы Горловки и прилегающих к городу поселков

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 09:33
Армия
ВСУ возобновили обстрелы Горловки и прилегающих к городу поселков
Федеральное агентство новостей

Горловка (ДНР), 25 февраля. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжили обстрелы Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

По словам Ивана Приходько, части ВСУ наносят удары по Горловке, близлежащим поселкам Зайцево и шахты имени Гагарина из крупнокалиберной артиллерии и минометов. За истекшие сутки погибло два мирных жителя города, шестеро гражданских лиц получили ранения, отметил Приходько.

Ранее стало известно, что войска ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ на глубину до 8 километров, об этом сообщили в российском Минобороны.

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днр всу обстрелы горловка
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