ВСУ возобновили обстрелы Горловки и прилегающих к городу поселков

Горловка (ДНР), 25 февраля. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжили обстрелы Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

По словам Ивана Приходько, части ВСУ наносят удары по Горловке, близлежащим поселкам Зайцево и шахты имени Гагарина из крупнокалиберной артиллерии и минометов. За истекшие сутки погибло два мирных жителя города, шестеро гражданских лиц получили ранения, отметил Приходько.

Ранее стало известно, что войска ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ на глубину до 8 километров, об этом сообщили в российском Минобороны.