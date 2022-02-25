Ростуризм формирует списки путешественников, которые не могут вернуться в Россию

Москва, 25 февраля. Ростуризм приступил к формированию списков путешественников, которые не могут вернуться в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием аэропортов.

Отмечается, что среди них находятся 25 тысяч организованных туристов. При этом большая часть россиян сейчас находится в Республике Крым и Краснодарском крае.

В ведомстве также подчеркнули, что те граждане, которые находятся на отдыхе и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают поездки в обычном режиме. А вот те российские путешественники, которым необходимо было вылететь до этой даты, могут купить билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные компанией РЖД.

Минтранс России ранее сообщил, что пассажиры отмененных рейсов на юг и с юга страны имеют возможность вернуть потраченные на билеты денежные средства. Также можно обменять забронированные билеты на другие даты.