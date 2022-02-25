Подразделения ВСУ совершили обстрел в направлении населенного пункта Куликово в ДНР

Донецк, 25 февраля. Украинская армия совершила обстрел в направлении населенного пункта Куликово на территории ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что подразделения ВСУ применили тяжелое вооружение.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Талаковка — н.п. Куликово, выпущено 16 мин калибра 120 мм», — рассказали в представительстве.

Ранее стало известно, что армии ЛНР и ДНР успешно прорвали хорошо укрепленную полосу обороны ВСУ в первый же день спецоперации ВС РФ на Украине. Защитники Донбасса продвинулись вглубь территории, временно оккупированной Киевом.