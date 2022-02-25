Амурские полицейские задержали вымогателей смартфона у студента

Благовещенск, 25 февраля. В управлении МВД России по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении двух уроженцев Тувы, обобравших студента благовещенского вуза.

Несколько молодых людей принудили знакомого купить и отдать им телефон, который стоил свыше 135 тысяч рублей. Полиция Благовещенска начала расследование. Выяснилось, что деньги у студента благовещенского вуза вымогали двое молодых людей из Тувы, ранее судимых за разбой, вымогательство и оборот наркотиков, учащихся в этом же учебном заведении, сообщает AmurInfo.

В отношении задержанных злоумышленников завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Присвоенный ими смартфон был найден и изъят. Подозреваемые заключены под стражу, обоим грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Якутске блогерши Сусанны Рожиной. По версии следствия, она вымогала 50 миллионов рублей у директора риэлторской компании, угрожая опубликовать в соцсетях некие компрометирующие женщину материалы интимного характера.