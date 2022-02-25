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Володин оценил главные ошибки Зеленского на посту президента Украины

Политика
Володин оценил главные ошибки Зеленского на посту президента Украины
Global Look Press  /  © Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

Москва, 25 февраля. Политик Вячеслав Володин высказался о результатах работы президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что глава государства допустил три ошибки, которые оказались роковыми для страны.

Володин напомнил, что Зеленский сажал неугодных политиков, а также потворствовал националистическим настроениям и препятствовал работе СМИ. При этом депутат выделил главные ошибки президента. Так, Зеленский отказался от независимого политического курса ради попытки «прогнуться под США и Европу», забыв об интересах граждан. Кроме того, он оказался слишком гордым, чтобы провести переговоры с главами ЛНР и ДНР. Он Зеленский также отказался пересмотреть вариант отказа от ядерного оружия.

«Бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актёра, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей», — отметил Володин в Telegram.

Володин также сообщил, что американские СМИ ожидают взятие Украины в течении 96 часов. Россия объявила военную операцию на территории государства в понедельник на фоне обострения ситуации в Донбассе. Целями вынужденных мер стали защита мирного населения и денацификация Украины.

Запад ответил на действия России рядом санкций. Однако Зеленский признал неубедительными меры США. По его мнению, мир отстраненно наблюдает за происходящим с Украиной.

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