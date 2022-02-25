Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 10:20
10:19
Политика
ЕС может ввести третий пакет санкций против России из-за событий в Донбассе
10:19
Общество
Турчак заявил, что границу России пересекли более 120 тысяч эвакуированных жителей ЛДНР
10:18
Экономика
Экс-глава Еврокомиссии: антироссийские санкции дорого обойдутся странам ЕС
10:18
Политика
«Профукал момент»: какая ошибка Зеленского лишила Украину шанса решить конфликт в Донбассе миром
10:17
Армия
Глава минобороны Франции Парли: Европа не хочет войны с Россией
10:15
Общество
Омский аэропорт отменил несколько рейсов в Сочи, Краснодар, Москву и Петербург
10:15
Шоу-бизнес
Экс-супруга короля Малайзии Воеводина рассказала, чем зарабатывает на жизнь в Лондоне
10:15
Политика
Президент Казахстана Токаев снял с поста главу МВД Тургумбаева
10:13
Общество
Опубликован список российских актеров, воевавших в горячих точках
10:12
Армия
Макрон: размещение французских военных в Румынии будет ускорено
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Совкомбанк сообщил, что имеет достаточный запас капитала для преодоления западных санкций

Экономика
Совкомбанк сообщил, что имеет достаточный запас капитала для преодоления западных санкций
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 февраля. Совкомбанк имеет необходимый запас капитала и ликвидности для исполнения обязанностей перед кредиторами и клиентами даже в условиях действующих санкций. Об этом заявил представитель финансовой организации.

В банке отметили, что все счета клиентов активны, а размещенные на них средства доступны в отделениях и дистанционных каналах. Ими можно спокойно распоряжаться без ограничений и производить транзакции на территории России.

«Валютные переводы за рубеж недоступны в мобильном приложении "Халва-Совкомбанк" и в отделениях банка в связи с введением санкций», — отметили в банке.

Страны Запада ввели санкции в ответ на решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины и защиты жителей Донбасса. Российский лидер объяснил, что данный шаг стал вынужденной мерой, поскольку киевский режим создал серьезную угрозу безопасности РФ.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Совкомбанк сообщил, что имеет достаточный запас капитала для преодоления западных санкций
санкции донбасс банки Совкомбанк
Комментировать