Совкомбанк сообщил, что имеет достаточный запас капитала для преодоления западных санкций

Москва, 25 февраля. Совкомбанк имеет необходимый запас капитала и ликвидности для исполнения обязанностей перед кредиторами и клиентами даже в условиях действующих санкций. Об этом заявил представитель финансовой организации.

В банке отметили, что все счета клиентов активны, а размещенные на них средства доступны в отделениях и дистанционных каналах. Ими можно спокойно распоряжаться без ограничений и производить транзакции на территории России.

«Валютные переводы за рубеж недоступны в мобильном приложении "Халва-Совкомбанк" и в отделениях банка в связи с введением санкций», — отметили в банке.

Страны Запада ввели санкции в ответ на решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины и защиты жителей Донбасса. Российский лидер объяснил, что данный шаг стал вынужденной мерой, поскольку киевский режим создал серьезную угрозу безопасности РФ.