Пекин, 25 февраля. Европейский союз должен учесть разумные опасения России по вопросам безопасности и выступить с призывом к США о смене политического курса. Об этом говорится в материале китайского издания Global Times.

Журналисты отметили, что конфликт на европейском континенте негативно скажется на экономике стран ЕС. По их мнению, европейским государствам следует принять меры, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Ряд стран ЕС поддерживает тесные экономические и торговые связи с Москвой. Не исключено, что жесткие санкции против России вызовут потрясения в региональных цепочках поставок, включая поставки энергоносителей, говорится в материале.

Китайские эксперты указали, что еще одним последствием станет отток капитала с европейских рынков в США. Это, как ожидается, частично снизит давление на Федеральную резервную систему, которая рассматривает возможность повышения процентных ставок для сдерживания растущей инфляции в Соединенных Штатах.

Россия объявила о старте специальной военной операции по демилитаризации Украины. Такой шаг последовал после обращения глав ЛНР и ДНР с просьбой о помощи. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим не оставил выбора и сподвиг к вынужденным мерам.