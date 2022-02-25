Правительство Крыма планирует привлечь к ответственности организаторов водной блокады

Симферополь, 25 февраля. Людей, виновных в организации водной блокады на территории Крыма, ожидает наказание. Такое заявление сделал первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.

Он подчеркнул, что власти Крыма намерены привлечь к ответственности всех людей, устроивших водную блокаду в регионе. По словам Фикса, ко всем причастным будут поданы соответствующие иски, несмотря на разблокирование Северо-Крымского канала, передает РИА Новости.

«Мы будем предъявлять иски к тем деятелям, которые осуществили эту водную блокаду. Иски будут поданы в суд в установленном законном порядке», — заявил вице-спикер парламента Крыма.

Ранее стало известно, что благодаря выходу российских войск к Херсону Северо-Крымский канал оказался разблокирован. По словам представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, за счет этого удалось восстановить подачу воды на полуостров.