Почти 113 тысяч жителей Донбасса эвакуированы в Россию за неделю

Москва, 25 февраля. Почти 113 тысяч жителей Донбасса были эвакуированы в Россию, начиная с 18 февраля. Об этом сообщили в силовых структурах.

По информации на утро 25 февраля, российскую границу пересекали почти 113 тысяч человек, из них 71 тысяча граждан имеет украинский паспорт, 41 тысяча — российский.

«345 — это граждане иных государств», — приводит ТАСС слова собеседника.

По словам источника, жителей Донбасса размещают в 15 российских регионах. В 232 пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 17,5 тысячи человек.

Россия объявила о специальной военной операции по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Такой шаг последовал после обращения республик Донбасса с просьбой о помощи. Минобороны РФ отметило, что удары приходятся на военную инфраструктуру, мирным жителям ничего не угрожает.