Новикомбанк заявил о политической ангажированности антироссийских санкций

Москва, 25 февраля. Новикомбанк сообщил, что санкции против России нельзя назвать неожиданностью, однако их характер кажется предвзятым.

Запад принял ряд ограничений против России на фоне обострения ситуации в Донбассе и на Украине. Однако Новикомбанк отметил, что что заранее готовился к санкциям, и назвал их политически ангажированными, передает РИА Новости.

Банк также сообщил, что ограничения несущественно сказались на работе. Все офисы функционируют в штатном режиме, дистанционные сервисы работают, средства клиентов по-прежнему доступны. При этом банк не исключил, что за рубежом работа пластиковых карт может быть ограничена.

Обострение отношений с Западом произошли после признания суверенитета ЛНР и ДНР, а также начала спецоперации на территории Украины по решению России. Однако целью военных действий является защита мирного населения и денацификация Украины. При этом политолог Алексей Фененко уверен, что США не решится на крайне жесткие санкции против России.