Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 08:50
08:48
Происшествия
Аксенов сообщил о повреждении более 20 домов в Крыму в результате обстрелов
08:45
Политика
Зеленский заявил о неизбежности диалога с Россией
08:44
Политика
Посол России в Японии Галузин предупредил Токио об ответных санкциях
08:44
Политика
Зеленский признал неубедительными санкции Запада против России
08:42
Общество
Почти 113 тысяч жителей Донбасса эвакуированы в Россию за неделю
08:35
Политика
Новикомбанк заявил о политической ангажированности антироссийских санкций
08:29
Политика
Ветеран Марочко указал на подлость действий Байдена по отношению к украинцам
08:29
Общество
Украинские семьи не могут выехать в Европу
08:29
Происшествия
Оперштаб Якутии опроверг информацию о формировании спецотрядов
08:18
Экономика
Рубль укрепился к валюте на открытии биржевых торгов
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Ветеран Марочко указал на подлость действий Байдена по отношению к украинцам

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 08:35
Политика
Ветеран Марочко указал на подлость действий Байдена по отношению к украинцам
Федеральное агентство новостей

Луганск, 25 февраля. США не станут принимать участие в вооруженном конфликте на Украине. Но действия президента Джо Байдена по отношению к гражданам являются подлыми, заявил ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Конфликт на Украине обострился в последние дни. В результате Россия приняла решение признать независимость республик Донбасса и начать спецоперацию по демилитаризации Киева. Данные действия негативно восприняли на Западе, пишет «ПолитЭксперт».

«Прежде всего, хочу сказать, что Байден никогда не говорил о том, что это значит для украинцев. Они всегда вели такую политику — чужими руками загребать жар. Сейчас они кинули украинские войска в жерло войны, потому что ВСУ почти неделю утюжили Донбасс — эти приказы отдавались далеко не с Киева, а с Вашингтона. Байден поступает подло», — отметил ветеран Марочко.

Силовикам ВСУ следует как можно раньше понять, что у Украины нет шансов выстоять в таком сопротивлении. И те, кто добровольно складывает оружие и переходит на другую сторону, спасают себе жизни. Украинцы смогут понять всю подлость Вашингтона, когда будут окончательно освобождены от гнета Запада, заключил ветеран Народной милиции ЛНР.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ветеран Марочко указал на подлость действий Байдена по отношению к украинцам
донбасс байден ветеран марочко
Комментировать