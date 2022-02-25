Ветеран Марочко указал на подлость действий Байдена по отношению к украинцам

Луганск, 25 февраля. США не станут принимать участие в вооруженном конфликте на Украине. Но действия президента Джо Байдена по отношению к гражданам являются подлыми, заявил ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Конфликт на Украине обострился в последние дни. В результате Россия приняла решение признать независимость республик Донбасса и начать спецоперацию по демилитаризации Киева. Данные действия негативно восприняли на Западе, пишет «ПолитЭксперт».

«Прежде всего, хочу сказать, что Байден никогда не говорил о том, что это значит для украинцев. Они всегда вели такую политику — чужими руками загребать жар. Сейчас они кинули украинские войска в жерло войны, потому что ВСУ почти неделю утюжили Донбасс — эти приказы отдавались далеко не с Киева, а с Вашингтона. Байден поступает подло», — отметил ветеран Марочко.

Силовикам ВСУ следует как можно раньше понять, что у Украины нет шансов выстоять в таком сопротивлении. И те, кто добровольно складывает оружие и переходит на другую сторону, спасают себе жизни. Украинцы смогут понять всю подлость Вашингтона, когда будут окончательно освобождены от гнета Запада, заключил ветеран Народной милиции ЛНР.