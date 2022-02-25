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Украинские семьи не могут выехать в Европу

Общество
Украинские семьи не могут выехать в Европу
unsplash.com  /  Bruchin Noeka

Киев, 25 февраля. Украинцы в панике пытаются покинуть территорию страны. Однако их разворачивают на границе с Европой, рассказали очевидцы событий.

Такая ситуация, например, была замечена на границе Украины с Румынией. Территорию страны пытаются покинуть сотни и даже тысячи украинцев — очередь на рубеже государств растянулась на 30 километров, машины паркуются друг за другом в два ряда.

«Мы возвращаемся обратно от границы. Мужчин точно не выпускают», — рассказывают участники событий.

Чаще всего за рулем автомобиля находится именно глава семейства. Из-за того, что мужчинам старше 18 лет запретили покидать Украину из-за всеобщей мобилизации, в стране остается вся их семья.

Ситуация на территории Украины обострилась несколько дней назад, когда Киев начал совершать удары по республикам Донбасса. Руководство ДНР и ЛНР приняли решение обратиться за помощью к России. Москва начала выполнять вынужденный план по демилитаризации Украины ради безопасности мирных жителей.

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