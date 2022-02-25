Оперштаб Якутии опроверг информацию о формировании спецотрядов

Якутск, 25 февраля. Информация о создании специальных отрядов для дальнейшей отправки их на территорию Украины является фейком. Об этом заявил военный комиссар РС(Я) Александр Авдонин.

Недавно в социальных сетях появилась информация о формировании специальных отрядов силовиков для дальнейшего участия в операции по демилитаризации Украины. Военный комиссар опроверг эти сведения, добавив, что такого указа никто не отдавал. Такие данные могли распространить злоумышленники, которые намерены дестабилизировать ситуацию в обществе.

«Есть разные организации и люди, которые в тревожное время любят распространять фейковые новости, чтобы взбудоражить народ», — сообщил Авдонин.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале специальной военной операции для демилитаризации Украины. По его словам, вынужденная мера должна защитить граждан республик Донбасса.