Рубль укрепился к валюте на открытии биржевых торгов

Москва, 25 февраля. Курс доллара и евро на открытии торгов 25 февраля вырос до 85,8 рубля и 96,06 соответственно. Однако мгновением позже валюта начала падать и доллар начал торговаться по 84,3 рубля, евро — ниже 95 рублей.

Из-за волатильности на российских валютном и фондовых рынках курс обновил исторический минимум — 89,6 рубля, а за евро давали почти 100. По данным аналитических экспертов, причиной послужил массовый вывод средств иностранными инвесторами из-за спецоперации России в Донбассе.

Для поддержания стабильности национальной валюты Банк России впервые за многие годы вышел на рынок с интервенциями, прекратив резкое падение рубля. Кроме того были введены меры для брокеров и кредитных организаций, которые должны были поспособствовать стабилизации рынка.

Недавнее выступление президента США Джо Байдена по поводу антироссийских санкций также отразилось на курсе валют. Тогда рубль укрепился на 2,15 процента.