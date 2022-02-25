Сирена воздушной тревоги прозвучала в небе над утренним Львовом

Львов, 25 февраля. Воздушная тревога прогремела с утра на западе Украины. Видеороликами делятся местные жители в соцсетях, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранним утром в пятницу в жилом доме в Киеве также вспыхнул сильный пожар, причиной которого мог быть взрыв в небе неизвестного объекта. По данным ГСЧС Украины, серьезное возгорание удалось ликвидировать.

В четверг Москва объявила о начале специальной военной операции по защите Донбасса, целью которой президент России Владимир Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также охрану людей, страдающих от издевательств и геноцида. Национальный лидер заявлял, что соответствующая мера является вынужденной, а украинские власти не оставили российской стороне выбора.