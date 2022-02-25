Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 08:50
08:49
Экономика
Bloomberg: российские бизнесмены потеряли $39 млрд в первый день операции в Донбассе
08:48
Происшествия
Аксенов сообщил о повреждении более 20 домов в Крыму в результате обстрелов
08:45
Политика
Зеленский заявил о неизбежности диалога с Россией
08:44
Политика
Посол России в Японии Галузин предупредил Токио об ответных санкциях
08:44
Политика
Зеленский признал неубедительными санкции Запада против России
08:42
Общество
Почти 113 тысяч жителей Донбасса эвакуированы в Россию за неделю
08:35
Политика
Новикомбанк заявил о политической ангажированности антироссийских санкций
08:29
Политика
Ветеран Марочко указал на подлость действий Байдена по отношению к украинцам
08:29
Общество
Украинские семьи не могут выехать в Европу
08:29
Происшествия
Оперштаб Якутии опроверг информацию о формировании спецотрядов
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Мирный житель Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 08:40
Происшествия
Мирный житель Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Донецк, 25 февраля. Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения и был госпитализирован в результате обстрела украинскими силовиками. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

Украинские силовики продолжают вести обстрелы территории ДНР. Утром 25 февраля в результате атаки пострадал один из мирных жителей. Такая же ситуация наблюдалась накануне — один из граждан погиб после обстрела Горловки. Кроме того, ущерб был нанесен 45 жилым домам и нескольким постройкам.

Агрессия Украины вынудила Россию прийти на помощь ДНР и ЛНР, которые просили президента РФ Владимира Путина о поддержке. Спецоперация ведется по демилитаризации Украины и призвана защитить мирных жителей Донбасса, а не оккупировать территории страны.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Мирный житель Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ
днр всу донбас
Комментировать