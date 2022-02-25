Мирный житель Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ

Донецк, 25 февраля. Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения и был госпитализирован в результате обстрела украинскими силовиками. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

Украинские силовики продолжают вести обстрелы территории ДНР. Утром 25 февраля в результате атаки пострадал один из мирных жителей. Такая же ситуация наблюдалась накануне — один из граждан погиб после обстрела Горловки. Кроме того, ущерб был нанесен 45 жилым домам и нескольким постройкам.

Агрессия Украины вынудила Россию прийти на помощь ДНР и ЛНР, которые просили президента РФ Владимира Путина о поддержке. Спецоперация ведется по демилитаризации Украины и призвана защитить мирных жителей Донбасса, а не оккупировать территории страны.