, 25 февраля. Украинская армия может окончательно пасть в ходе военной операции со стороны России. Об этом заявил бывший начальник армии Румынии Штефан Данилэ.

Генерал Данилэ отметил, что Румыния уже начала принимать эмигрантов из Украины на фоне военных действий. По его словам, если президент России Владимир Путин реализует план до конца, украинская армия будет парализована, а румыны обретут новых соседей.

«Уже начали приезжать беженцы из Украины. Мы станем пограничным государством с Российской Федерацией, с российскими военными базами, которые будут установлены там. В этом нет прямой опасности для населения», — отметил Данилэ в комментарии Main News.

Генерал также сообщил, что Румыния опасается рисков, связанных с принятием беженцев.

Россия объявила о начале специальной операции на территории Украины после обострения ситуации в Донбассе. Целью военных действий является демилитаризация Украины и защита мирного населения. Политолог Армен Гаспарян отметил, что Запад не имеет единого мнения касательно санкций против России после признания независимости ЛНР и ДНР.