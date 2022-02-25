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NASA и Роскосмос продолжают сотрудничать по МКС на фоне санкций

Наука
NASA и Роскосмос продолжают сотрудничать по МКС на фоне санкций
pixabay.com

Вашингтон, 25 февраля. Предприятия Роскосмоса и NASA остаются партнерами по Международной космической станции (МКС), несмотря на санкции со стороны США. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Президент России Владимир Путин принял ряд важных решений на фоне обострения ситуации на востоке Европы. Он подписал указ о признании независимости Донбасса и начале спецоперации по демилитаризации Украины. Эти действия спровоцировали негатив со стороны Запада.

«Новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области», — отметил представитель NASA.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к Белому дому. Он призвал американских властей к благоразумию и не прекращать сотрудничество между странами в космической отрасли. В противном случае есть риск схода МКС с орбиты.

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