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ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в жилом доме на юге Киева

Происшествия
ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в жилом доме на юге Киева
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Киев, 25 февраля. Возгорание произошло в одном из жилых домов на юге столицы Украины. По информации Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям, пламя удалось ликвидировать.

Согласно предварительным данным, пожар мог произойти из-за взрыва в небе неизвестного объекта. Официальное ведомство на своем сайте опубликовало кадры с места случившегося.

В последние дни обстановка на Украине обострилась. Президент России принял решение признать независимость Донбасса и начать спецоперацию по демилитаризации Украины. При этом операция не преследует цель оккупации территорий страны.

Ранее жители Киева и СМИ сообщили о мощных взрывах в столице Украины. По неподтвержденным данным, ударам подверглись здания генштаба ВСУ и полк связи. Между взрывами прошло несколько секунд.

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