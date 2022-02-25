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Нацбанк Украины запретил банкам операции с российской и белорусской валютами

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 07:52
Экономика
Нацбанк Украины запретил банкам операции с российской и белорусской валютами
wikipedia.org

Киев, 25 февраля. Национальный банк Украины (НБУ) ввел ограничения для уполномоченных учреждений. Им запрещено совершать валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.

Соответствующие изменения утром 25 февраля были внесены в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения». Вместе с этим введен запрет на обслуживание физических и юридических лиц, которые находятся на территории Белоруссии или России.

НБУ ранее ограничил выдачу наличных средств на Украине. Гражданам разрешили снимать в банкоматах не больше 100 тысяч гривен в день. Это связано с российской военной спецоперацией, начавшейся утром 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию Украины, однако не преследует цель оккупации территорий страны.

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