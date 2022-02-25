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IT-эксперт Сизов: события в Донбассе могут использовать мошенники

Общество
IT-эксперт Сизов: события в Донбассе могут использовать мошенники
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 февраля. События в Донбассе могут использовать мошенники с целью обмана россиян. Об этом заявил эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

Сизов дал интервью радио Sputnik, в котором рассказал о двух возможных схемах обмана россиян. Одна из них — это попытки сыграть на изменении курсов валют, которые на фоне ситуации приобрели высокую волатильность.

«Мы сейчас явно видим очень сильные скачки и валютного рынка, и рынка акций. Скорее всего, на фоне этого мошенники будут предлагать какие-нибудь вымышленные продукты по сбережению средств или переводу их в иностранные валюты. Это классика, которую мошенники используют в таких ситуациях», — добавил эксперт.

Второй способ — это попытка обмануть наиболее незащищенные слои населения. Например, звонки от мошенников которые будут предлагать зарегистрироваться в интернете на неизвестном сайте, чтобы «получить» выплаты или субсидии от государства. Эксперт призывает проверять информацию, уточняя из какой организации совершен звонок.

Ситуация на Украине обострилась несколько дней назад. Местные власти дестабилизировали обстановку на территории Донбасса, из-за чего главам ДНР и ЛНР пришлось обратиться за помощью к РФ. Москва вынужденно начала проводить спецоперацию по демилитаризации Украины, о чем сообщил российский лидер Владимир Путин.

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