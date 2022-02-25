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Консульство Украины в Новосибирске прекратило принимать граждан

Политика
Консульство Украины в Новосибирске прекратило принимать граждан
wikipedia.org  /  skhakirov / CC BY-SA 2.0

Новосибирск, 25 февраля. Консульство Украины в Новосибирске отменило прием граждан. Причиной стала неспокойная обстановка на востоке Украины.

Накануне в диппредставительствах Новосибирска и Екатеринбурга сообщили, что продолжат работу в штатном режиме. Однако позже прием пришлось отменить. При этом, по данным ТАСС, в Ростове-на-Дону приема нет со вчерашнего дня.

Отмечается, что за последние часы число обращений наоборот увеличилось. На данный момент неизвестно, когда процесс будет возобновлен.

«Лично приходили, звонят, мы всех успокаиваем, поддерживаем», — сказала представитель консульства в Новосибирске.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля ответил на просьбу ЛНР и ДНР о помощи. Он объявил о введении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Минобороны России заверило, что гражданским лицам ничего не угрожает.

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