Блинкен и Гуттереш обсудили ситуацию на Украине в телефонном разговоре

Вашингтон, 25 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем выразил приверженность организации за продолжение оказания помощи Украине.

Соответствующее заявление опубликовал Госдепартамент США. В нем указано, что ООН и Соединенные Штаты продолжают поддержку Киева и выражают солидарность.

«Госсекретарь Блинкен поблагодарил генсека за приверженность ООН оказанию помощи Украине, несмотря на крайне опасные и сложные обстоятельства», — говорится в сообщении.

Ранее Правительство США выразило готовность продолжать поставки вооружения на Украину, чтобы повысить обороноспособность страны. С таким заявлением выступил представитель Пентагона.