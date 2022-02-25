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Кадры из Киева со сбитой над жилыми домами ракетой попали в Сеть

Происшествия
Кадры из Киева со сбитой над жилыми домами ракетой попали в Сеть
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цибулько

Киев, 25 февраля. Украинские ПВО сбили над жилыми домами российскую ракету, которая не предназначалась для Киева. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Ракету сбили рано утром. При этом, согласно опубликованным данным, она не предназначалась для Киева. Вероятно, «Калибр» летел на военную базу Украины — Россия не намеревалась вести огонь по жилой застройке. Пожар возник по ошибке ВСУ, так как сообщений о выстрелах и других происшествий на территории города до сих не поступает.

Российское командование неоднократно подчеркивало, что не будет бомбить города и жилые постройки. Целью спецоперации по демилитаризации Украины является защита мирного населения Донбасса. Вынужденная мера была принята после соответствующих просьб со стороны руководства ДНР и ЛНР.

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Киев всу донбасс
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