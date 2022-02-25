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Военный эксперт Рожин сообщил подробности произошедших в Киеве взрывов

Происшествия
Военный эксперт Рожин сообщил подробности произошедших в Киеве взрывов
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 февраля. Утром на территории Киева прогремело несколько мощных взрывов. Произошедшее прокомментировал военный эксперт Борис Рожин.

Он сообщил, что в рамках спецоперации российская сторона выпустила ракету «Калибр». Предполагалось, что она поразит одну из военных целей. Однако противовоздушная оборона Украины приняла решение сбить ее над жилыми домами, написал в своем Telegram-канале эксперт.

«Так что тут все претензии к тем, кто сбивал. Это если начнутся вопли, что Россия бомбит жилые дома», — отметил Рожин.

Сбив «Калибр», украинские военные спровоцировали падение обломков ракеты, которые обрушились на гражданскую постройку. В результате этого произошло возгорание здания с четвертого по девятый этаж.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Глава государства отметил необходимость данных действий для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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украина Киев донбасс ракеты взрывы
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