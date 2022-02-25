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Более 50 рыбаков уносит в море из-за оторвавшейся льдины на юге Сахалина

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 07:28
Происшествия
Более 50 рыбаков уносит в море из-за оторвавшейся льдины на юге Сахалина
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 25 февраля. Льдина с людьми оторвалась в Долинском районе Сахалинской области. Инцидент произошел вблизи села Стародубское.

Всего на льдине насчитывается более 50 рыбаков-любителей. Им на помощь уже выдвинулись сотрудники спасательных служб, уточнили в областном управлении МЧС России.

«Недалеко от села Стародубское в береговом припае образовалась трещина, на оторвавшейся льдине оказались более 50 рыбаков-любителей. В район происшествия выехали спасатели и сотрудники ГИМС, начинается спасательная операция», — говорится в сообщении ведомства.

Местные жители в социальных сетях пояснили, что заметили трещину на льду еще утром. Рыбаки располагались вдоль линии разлома припая и добывали улов. В итоге лед треснул в полутора километрах от берега.

Похожий инцидент несколько дней назад произошел в Ульчском районе Хабаровского края. Там оторвалась льдина, на которой находились 46 человек и 24 автомобиля.

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сахалин море льдина
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