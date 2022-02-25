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Один из крупнейших производителей сигарет Japan Tobacco приостановил работу на Украине

Общество
Один из крупнейших производителей сигарет Japan Tobacco приостановил работу на Украине
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Кременчуг, 25 февраля. Японская корпорация Japan Tobacco и один из крупнейших в мире производителей сигарет временно остановила деятельность предприятия в центральной части Украины. Подробнее об этом сообщила газета «Иомиури».

Журналисты подчеркнули, что соответствующая мера предпринята для обеспечения безопасности сотрудников организации, которым уже удалось частично покинуть рубежи страны в связи с напряженной ситуацией вокруг государства. Суммарно на заводе трудилось порядка 900 человек, сообщила «Иомиури».

В четверг было объявлено о проведении на территории Донбасса специальной военной операции, целью которой президент России Владимир Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также защиту граждан, страдающих от издевательств и геноцида. По словам российского лидера, спецоперация носила вынужденный характер, а киевские власти не оставили Москве иного выбора.

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