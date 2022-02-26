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Сражаются картинками: зачем Украина «похоронила» солдат гарнизона острова Змеиный
Политика
Сражаются картинками: зачем Украина «похоронила» солдат гарнизона острова Змеиный
Федеральное агентство новостей  / 

Киевским властям и украинской пропаганде нужны фейки, которые бы подтолкнули гражданское население взять в руки оружие. Об этом в беседе с ФАН сообщил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Территория острова Змеиный находится под контролем Вооруженных сил России. Об утрате контроля над островом и потере связи с военнослужащими погранслужба Украины сообщила в четверг. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию и заявил, что якобы все украинские военные, которые находились на Змеином, погибли.

Однако оказалось, что украинские силовики живы и сдались российским военным, об этом рассказал заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников. По его словам, российские моряки с уважением отнеслись к решению украинских пограничников, для них был проработан безопасный коридор для вывода из района проведения операции. Всех украинских силовиков, находившихся на Змеином, — 82 человека — на спасательном буксире «Шахтер» доставили в Севастополь, где их накормили и напоили.

«После прохождения кратковременных юридических процедур и согласования с украинской стороной военнослужащие ВСУ будут направлены домой, на Украину, на подготовленных для этих целей автобусах. Украинские военнослужащие обеспечены сухими пайками и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта назначения на территории Украины», — заявил Михаил Ясников.

«Сражаются картинками»: зачем Украина похоронила солдат гарнизона острова Змеиный
Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Политолог Богдан Безпалько прокомментировал Федеральному агентству новостей, зачем киевские власти и украинская пропаганда «похоронили» гарнизон острова Змеиный. По его словам, делается это только с одной целью — создать повод, чтобы мирные украинцы взяли в руки оружие.

«Нужно максимально пропагандистски накачать население и заставить его взять в руки оружие. Им нужно показать, что, мол, «наши героические воины погибли». Человек в экстренных ситуациях зачастую принимает решения на основании эмоций, не думая рационально. Поэтому киевские власти именно таким образом пытаются подтолкнуть значительную часть людей к тому, чтобы они вступили в ряды самообороны или ВСУ», — сообщил он.

«Сражаются картинками»: зачем Украина похоронила солдат гарнизона острова Змеиный
Prt Scr youtube.com / Свободная Пресса

Далее Богдан Безпалько отметил, что на сегодняшний день киевские власти сражаются фейковыми картинками, выдавая наглую ложь за чистую правду.

«Дело в том, что украинские пропагандисты сами поверили в свою пропаганду. Я смотрел эфиры украинских телеканалов и видел, как сами телеведущие поверили в то, что этот гарнизон героически погиб. Они еще прокручивали аудиозапись, где командир русского корабля требует сдачи, а его в ответ посылают матом. После этого говорят, что все эти люди погибли на острове Змеиный. Я теперь сомневаюсь в аутентичности этой аудиозаписи, точнее, я уверен, что это тоже фальшивка, потому что сделать ее можно на коленке. Все это делается для пропаганды и картинки. Сейчас единственное, чем может сражаться Украина, — картинками», — резюмировал Богдан Безпалько.

Совсем скоро нынешняя украинская власть откажется от управления своим государством. А Украина как анти-Россия может и вовсе прекратить свое существование. Об этом ФАН заявил крымский политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

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