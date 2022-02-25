Биткоин растет более чем на 11 процентов в ходе торговой сессии 25 февраля

Москва, 25 февраля. Биткоин продемонстрировал рост на 11,20 процента в ходе торговой сессии 25 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 06:44 по московскому времени.

Согласно информации на 06:40 по московскому времени, курс криптовалюты поднимался более чем на десять процентов, достигнув отметки в 38,66 тысячи долларов. Его рост составил плюс 10,03 процента. Позднее биткоин достигал 38,8 тысячи долларов.

Биткоин представляет собой децентрализованную систему одноименной криптовалюты, основанной на технологии блокчейн. Заниматься ее «добычей» может любой зарегистрированный в системе участник, создав новые блоки системы.

Последнее заметное снижение биткоина наблюдалось 21 февраля. Тогда в ходе торгов криптовалюта падала до 37 213 долларов.