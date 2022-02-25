Росавиация заявила о праве ответить зеркально на санкции против «Аэрофлота»

Москва, 25 февраля. Россия имеет полное право ответить зеркальными мерами на санкционные ограничения в отношении «Аэрофлота». Об этом говорится в сообщении представителей Росавиации.

Речь идет о запрете полетов «Аэрофлота» на территорию Великобритании. Как отметили в Росавиации, Россия уже отправила британским авиавластям обращение с уведомлением о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении.

Ранее стало известно, что компания «Аэрофлот» не станет осуществлять отправку рейса из Москвы в Лондон. Самолет должен был вылететь в столицу Великобритании 25 февраля в 10:55 по московскому времени.