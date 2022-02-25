Никита Михалков: признание ЛДНР стало единственным выходом из тупика

Москва, 25 февраля. Президент России Владимир Путин признал независимость республик Донбасса. Это решение стало единственным возможным выходом из тупиковой ситуации, высказался режиссер Никита Михалков.

Жители Донбасса, по словам Михалкова, хотели говорить на родном языке. И нежелание Запада относиться с уважением к беспокойствам России породило безнаказанность, пишет ТАСС.

«Я считаю, что это был единственный возможный выход из тупиковой ситуации. Череда предательств со стороны Украины и наших западных "партнеров" превысила все допустимые нормы. В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим», — отметил режиссер.

Михалков указал, что выступающие против спецоперации по защите Донбасса деятели культуры не упомянули о тех преступлениях, которые творились на Украине. И пока не возникла напряженность, они молчали. Теперь звезды из-за санкций начали раскрывать рты, добавил режиссер.

В планах Михалкова посвятить несколько выпусков своей передачи теме Донбасса. Несколько эпизодов были сняты до начала событий последних дней, но они не теряют актуальности.

Спецоперация началась на Донбассе по просьбе глав ДНР и ЛНР. Россия приняла вынужденные меры и запустила процесс демилитаризации Украины утром 24 февраля.