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Еврокомиссия заявила о достаточном количестве газа до конца текущей зимы

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 07:01
Экономика
Еврокомиссия заявила о достаточном количестве газа до конца текущей зимы
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 25 февраля. Запасов газового топлива в подземных хранилищах Европы достаточно, чтобы обеспечить потребности населения до конца текущей зимы. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что в случае возможного прекращения поставок газа в Европу со стороны РФ регион сможет обеспечить себя, в том числе за счет СПГ. При этом глава ЕК добавила, что страны ЕС слишком зависимы от российского голубого топлива. Она выразили уверенность, что Европе необходимо сократить потребление газа Москвы.

«В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ от надежных поставщиков, если президент (России Владимир) Путин полностью отключит нас от российского газа», — отметила Урсула фон дер Ляйен.

В то же время ранее она заявила, что ЕС планирует получить от России больше газового топлива. Связано это с ростом цен из-за санкций Соединенных Штатов.

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