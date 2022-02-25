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Росавиация: британский регулятор должен соблюдать положение о воздушном сообщении

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 07:00
Общество
Росавиация: британский регулятор должен соблюдать положение о воздушном сообщении
pexels.com

Москва, 25 февраля. Авиавласти Великобритании получили уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении. Об этом рассказали в Росавиации.

У России остается право ответить зеркальными мерами в ответ на запрет полетов компании «Аэрофлот» в Соединенное Королевство. Данные ограничения нарушают положение соглашения о воздушном пространстве между странами.

«Авиакомпании Великобритании планируют выполнить более 70 транзитных рейсов в воздушном пространстве России 25 февраля», — добавили в Росавиации.

Компания «Аэрофлот» попала под санкции Великобритании в связи с началом военной спецоперации по защите Донбасса. Премьер Борис Джонсон заявил о приостановке действия лицензии на осуществление полетов. По последним данным, компания отменила рейс из Москвы в Лондон 25 февраля.

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