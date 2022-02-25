Создатели третьей части «Фантастических тварей» перенесли премьеру трейлера

Лондон, 25 февраля. Выход трейлера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» отложили на неопределенный срок. Причиной послужили события вокруг Украины.

Третья часть «Фантастических тварей» перенесет зрителей в события Второй мировой войны. К своим ролям вернутся Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер. Геллерта Грин-де-Вальда сыграет Мадс Миккельсен. 24 февраля должна была состояться премьера второго трейлера ленты.

«Долгожданный трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" сегодня не будет показан. Подробности будут очень скоро, спасибо за ваше терпение», — отметили содатели фильма, связав перенос премьеры с событиями на Украине.

Ранее представители концертного зала Карнеги-холл в Нью-Йорке сообщили, что дирижер Валерий Гергиев и солист Денис Мацуев не будут участвовать в концертах, запланированных с 25 по 27 февраля. Издание Slipped Disc пишет, что на это повлияла администрация США, а причиной также стала напряженная обстановка на Украине.