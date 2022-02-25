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Фото пожара в доме на юге Киева появились в Сети

Происшествия
Фото пожара в доме на юге Киева появились в Сети
poltava.mns.gov.ua  /  Пресс-служба МЧС в Полтавской области

Киев, 25 февраля. Возгорание произошло в одном из домов на юге украинской столицы. Об этом сообщает Государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям.

Предположительно, пожар мог начаться в результате взрыва в небе неизвестного объекта. Официальное ведомство опубликовало фото пожара.

Последние несколько дней обстановка на Украине сильно обострилась. Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, что спровоцировало волну негатива со стороны Запада и киевского режима. Позднее главы ЛДНР обратились к российскому президенту за помощью в защите Донбасса и демилитаризации Украины.

В ночь на 24 февраля Путин откликнулся на просьбу и инициировал спецоперацию в Донбассе. Сам президент отметил, что Киев не оставил Москве иного выхода и данная мера стала вынужденной.

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