Новая котельная и очистные сооружения появятся в ямальском Тарко-Сале

Тарко-Сале, 25 февраля. Возведение новой котельной и очистных сооружений позволит избежать серьезных коммунальных аварий. Об этом заявили в администрации Пуровского района ЯНАО.

Зимой прошлого года жители города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) столкнулись с крупной коммунальной аварией. Тогда без горячей воды и отопления остались жители 148 домов.

На протяжении всего лета и осени местные коммунальщики работали над заменой 24 километров теплосетей. Вместе с этим в порядок были приведены бойлерные. Все эти действия позволили заметно сократить число обращений, связанных со сбоями в подаче отопления, передает «Ямал-Медиа».

«Если мы проведем некий анализ, посмотрим динамику, то в прошлом году у нас заявок поступало в среднем за сутки 70, в этом году их в 10 раз меньше», — заявили в районной администрации.

Работы по замене систем тепловодоснабжения возобновятся летом. На эти цели из окружного бюджета выделена дополнительная субсидия.

В Перми местная пенсионерка вынуждена жить в двухэтажном аварийном доме, почти всех жителей которого переселили в новые квартиры. Женщине приходится выживать в полуразрушенном здании без коммунальных благ.