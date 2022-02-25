Сложившие оружие украинские силовики призвали сослуживцев прекратить кровопролитие

Киев, 25 февраля. Украинские военнослужащие должны прекратить сопротивление и сохранить свои жизни. Такое заявление сделали бойцы 53-й бригады ВСУ, которые добровольно сложили оружие во время боев на линии соприкосновения в Донбассе.

Один из командиров рассказал, что сдался, так как не хотел подвергать опасности свой личный состав. По его словам, этим шагом он спас «ребят, которые только пришли в батальон».

«Мужики, смотрите сами и думайте сами. Это ваш личный выбор. Меня могут не понять, но вы сами должны расставить для себя приоритеты. Отходить нам было некуда», — рассказал командир в беседе со съемочной группой программы «Главное» телеканала «Звезда».

Остальные согласились, что ничем хорошим противостояние для ВСУ не закончится. Через какое-то время солдатам захочется вернуться к семьям. Если продолжать боевые действия, то, значит, допускать бессмысленные кровопролития.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. В своем обращении, вышедшим ночью 24 февраля, он указал, что целью этой операции не является оккупация территорий. Вынужденная мера должна защитить мирное население Донбасса.