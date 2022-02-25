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Компания DNS повысила цены на продукцию Apple
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Компания DNS повысила цены на продукцию Apple

Экономика
Компания DNS повысила цены на продукцию Apple
Prt Scr youtube.com  /  Technizo Concept

Москва, 25 февраля. Стоимость продукции от Apple резко увеличилась в магазинах DNS. Соответствующие ценники представили в компании на территории России.

Большая разница в стоимости наблюдается на гаджеты iPhone 13. Их цена повысилась на 30%. Не исключено, что рост стоимости ожидается в ближайшее время на другие товары электроники.

С учетом изменившихся ценников, iPhone 13 mini со 128 гигабайтами памяти стоит 90 999 рублей. Рекомендованная стоимость этого гаджета составляет 69 990 рублей. Желающим купить iPhone 13 на 512 гигабайт придется заплатить 142 999 рублей вместо 109 990 рублей.

Ранее компания Apple объявила о работе над новыми IPhone 14. Сейчас смартфоны с необычным дизайном находятся на стадии тестового производства. По планам разработчиков, у гаджетов будет уменьшен выступ блока камер и добавится вырез для фронтальной камеры.

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apple iphone dns
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