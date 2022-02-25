Старшая дочь Назарбаева покинула кресло депутата нижней палаты парламента Казахстана

Нур-Султан, 25 февраля. Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига сложила полномочия депутата Мажилиса (нижней палаты парламента). Соответствующую информацию в пятницу привел местный портал Zakon.kz.

Чиновник кроме прочего заявила, что правительство страны обязано тщательно и объективно расследовать все январские события в Казахстане, когда в государстве прокатилась волна протестов, погромов и мародерства. По словам Назарбаевой, «виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены».

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — следует из обращения старшей дочери Назарбаева.

В начале февраля прокуратура Казахстана заподозрила ряд силовиков в пособничестве погромщикам, орудовавшим в Казахстане в январе 2022-го года. По словам начальника Службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры республики Ризабека Ожарова, «некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений» правительственных сил.