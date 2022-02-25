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Видео со взрывами в Киеве появилось в Сети

Происшествия
Видео со взрывами в Киеве появилось в Сети
ФБА  /  Денис Машкин

Киев, 25 февраля. Агентство Reuters сообщило о двух взрывах, которые прогремели в Киеве. Оно поделилось видео с характерными звуками.

Reuters ведет трансляцию с центральной площади украинской столицы — Майдана Незалежности. На кадрах, появившихся в Сети, можно услышать звуки взрывов.

Агентство не сообщило, где именно произошли взрывы. Также неизвестны последствия, пишет РЕН ТВ.

Президент России Владимир Путин по просьбе республик Донбасса о помощи объявил 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства заявил, что ответственность за кровопролитие несет киевский режим, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов.

Министерство обороны России указало, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и авиация. Гражданским лицам ничего не угрожает.

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