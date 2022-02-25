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Белый дом объявил дату экстренного саммита НАТО по Украине

Политика
Белый дом объявил дату экстренного саммита НАТО по Украине
pixabay.com

Вашингтон, 25 февраля. Экстренное заседание участников Североатлантического альянса состоится в пятницу. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Саммит НАТО пройдет в формате видеоконференции в 17:00 по московскому времени. Альянс будет обсуждать ситуацию, которая возникла на фоне обострения конфликта на Украине.

Ранее правительство США заявило о готовности и дальше поддерживать Украину в оборонительной сфере. Решение связано с событиями на территории восточной Европы. Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса и демилитаризации Киева.

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