Белый дом объявил дату экстренного саммита НАТО по Украине

Вашингтон, 25 февраля. Экстренное заседание участников Североатлантического альянса состоится в пятницу. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Саммит НАТО пройдет в формате видеоконференции в 17:00 по московскому времени. Альянс будет обсуждать ситуацию, которая возникла на фоне обострения конфликта на Украине.

Ранее правительство США заявило о готовности и дальше поддерживать Украину в оборонительной сфере. Решение связано с событиями на территории восточной Европы. Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите республик Донбасса и демилитаризации Киева.