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Премьер-министры России и Белоруссии провели встречу в Нур-Султане

Политика
Премьер-министры России и Белоруссии провели встречу в Нур-Султане
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Нур-Султан, 25 февраля. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи в столице Казахстана предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину синхронизировать подходы двух стран к «антисанкционным мероприятиям».

По словам Головченко, белорусские военные надежно охраняют западные рубежи Союзного государства. Как отметил премьер-министр Белоруссии, «ни одна пуля не попадет в спину русского солдата с западного направления Союзного государства».

Михаил Мишустин сообщил, что Запад пытается помешать интеграции России с соседями в рамках ЕАЭС.

«Россия и Белоруссия заинтересованы в сотрудничестве на новом уровне и укреплению интеграции в Союзном государстве», — заявил Мишустин.

Специальная военная операция стартовала в Донбассе в ночь на 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что принятая мера носит вынужденный характер. Также российский лидер подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и пообещал оказать помощь в случае обострения ситуации на линии разграничения.

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Казахстан россия белоруссия донбасс премьер-министр встреча мишустин головченко
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