Жители Украины активно переписываются в социальных сетях, обсуждая происходящее в стране. Люди пишут в комментариях, что сейчас Запад показал свое истинное лицо по отношению к их стране, потому что никто не посмел помешать проведению российской спецоперации.

Также люди обратили внимание, что украинская армия, которая на протяжении восьми лет готовилась, по сути, к войне с Россией, была за один день практически полностью разбита «ржавыми русскими ракетами» — так различные киевские пропагандисты раньше называли вооружение РФ.

«Господин Зеленский, скажите, пожалуйста, почему ни США, ни Евросоюз решили нам не помогать, и почему наша самая сильная армия в Европе сейчас ничего не может сделать? А ведь вы давно могли остановить войну в Донбассе, как и обещали, и тогда никто бы и не узнал, что такое по-настоящему ржавые русские ракеты», — написала Кристина Р. «Как говорится, друг познается в беде. Сегодня Запад показал, что он и гроша ломанного не стоит. Вы вообще представляете, что происходит? Они нас все время подталкивали на войну с Россией, а когда это произошло, то они просто забрали всех своих и быстро свалили отсюда еще до того, как начали стрелять. Мне одному кажется или именно такой план у них и был?» — вопрошает Николай М.

Кроме того, люди пишут, что воевать за современную Украину стыдно, поэтому мало кто хочет брать в руки оружие, мобилизоваться и рисковать своей жизнью. Потому что так приказал президент Владимир Зеленский, который ничем не рискует, потому что в любой момент может улететь куда-нибудь в Европу секретным рейсом, а обычные украинцы — нет.

Напомним, ранее жители Мариуполя заявили, что украинские военные вели огонь из жилых районов города.