Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 07:14
07:11
Экономика
Биткоин растет более чем на 11 процентов в ходе торговой сессии 25 февраля
07:08
Политика
Росавиация заявила о праве ответить зеркально на санкции против «Аэрофлота»
07:03
Политика
Никита Михалков: признание ЛДНР стало единственным выходом из тупика
07:01
Экономика
Еврокомиссия заявила о достаточном количестве газа до конца текущей зимы
07:00
Общество
Росавиация: британский регулятор должен соблюдать положение о воздушном сообщении
06:54
Общество
Создатели третьей части «Фантастических тварей» перенесли премьеру трейлера
06:52
Происшествия
Фото пожара в доме на юге Киева появились в Сети
06:34
Общество
Новая котельная и очистные сооружения появятся в ямальском Тарко-Сале
06:31
Армия
Сложившие оружие украинские силовики призвали сослуживцев прекратить кровопролитие
06:31
Экономика
Компания DNS повысила цены на продукцию Apple
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Украинцы разочаровались в Зеленском и Западе

Политика
Украинцы разочаровались в Зеленском и Западе
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Жители Украины активно переписываются в социальных сетях, обсуждая происходящее в стране. Люди пишут в комментариях, что сейчас Запад показал свое истинное лицо по отношению к их стране, потому что никто не посмел помешать проведению российской спецоперации.

Также люди обратили внимание, что украинская армия, которая на протяжении восьми лет готовилась, по сути, к войне с Россией, была за один день практически полностью разбита «ржавыми русскими ракетами» — так различные киевские пропагандисты раньше называли вооружение РФ.

«Господин Зеленский, скажите, пожалуйста, почему ни США, ни Евросоюз решили нам не помогать, и почему наша самая сильная армия в Европе сейчас ничего не может сделать? А ведь вы давно могли остановить войну в Донбассе, как и обещали, и тогда никто бы и не узнал, что такое по-настоящему ржавые русские ракеты», — написала Кристина Р.

«Как говорится, друг познается в беде. Сегодня Запад показал, что он и гроша ломанного не стоит. Вы вообще представляете, что происходит? Они нас все время подталкивали на войну с Россией, а когда это произошло, то они просто забрали всех своих и быстро свалили отсюда еще до того, как начали стрелять. Мне одному кажется или именно такой план у них и был?» — вопрошает Николай М.

Кроме того, люди пишут, что воевать за современную Украину стыдно, поэтому мало кто хочет брать в руки оружие, мобилизоваться и рисковать своей жизнью. Потому что так приказал президент Владимир Зеленский, который ничем не рискует, потому что в любой момент может улететь куда-нибудь в Европу секретным рейсом, а обычные украинцы — нет.

Напомним, ранее жители Мариуполя заявили, что украинские военные вели огонь из жилых районов города.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Украинцы разочаровались в Зеленском и Западе
всу донбасс украинцы
Комментировать