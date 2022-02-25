МИД Тайваня: Тайбэй присоединяется к санкциям против России

Тайбэй, 25 февраля. Тайвань выразил солидарность с западным сообществом и готов ввести санкции против России из-за событий в Донбассе. Об этом сообщил МИД страны.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил о продолжении тесного сотрудничества с США и другими странами Запада по этому вопросу. Информация опубликована на официальном сайте МИД Тайваня.

«Правительство Тайваня объявляет, что присоединится к международным экономическим санкциям против России», — говорится в заявлении.

Тайвань хочет предложить тесную координацию действий с единомышленниками для принятия соответствующих мер. Кроме того, Тайбэй выступил за стабильность и территориальную целостность Украины.

Ранее Евросоюз выразил готовность ввести дополнительные санкции против Москвы. Они будут иметь экономический характер и ударят по кредитным организациям России.