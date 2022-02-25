СМИ: два мощных взрыва раздались на территории Киева

Киев, 25 февраля. Ракетным ударам, согласно неподтвержденным данным, подверглись здания генштаба ВСУ в Киеве и полк связи. Об этом сообщает Telegram-канал издания Anna-News.

Информацию о взрывах также передали местные жители. По некоторым сведениям, между двумя взрывами прошло буквально несколько секунд.

Ситуация на Украине обострилась несколько дней назад. Киев дестабилизировал обстановку на территории Донбасса, из-за чего республикам пришлось обратиться за помощью к России. Москва вынужденно начала проводить спецоперацию по демилитаризации Украины, о чем российский лидер Владимир Путин сообщил утром 24 февраля во время обращения к гражданам страны.