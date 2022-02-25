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Тренер «Зенита» Семак заявил, что следит за последними событиями на Украине

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 05:43
Спорт
Тренер «Зенита» Семак заявил, что следит за последними событиями на Украине
vk.com  /  ФК Зенит

Севилья, 25 февраля. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак по итогам завершения встречи против испанского «Бетиса» в Лиге Европы дал послематчевое интервью, в котором прокомментировал спецоперацию России в Донбассе.

Он заявил, что следит за последними событиями на Украине, как и все. При этом Семак отметил ценность человеческих жизней.

«Судьбы тесно переплетены. Говорить нечего. Кто-то спит, кто-то — нет. Все это мешает и отвлекает. В глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол — важная ее часть, но не самая главная», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» в рамках ответного матча Лиги Европы и вылетел из турнира. Первая игра между командами, которая прошла в Петербурге на «Газпром Арене», завершилась победой гостей (3:2). Поэтому по сумме двух встреч в 1/8 финала прошли испанцы.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции для демилитаризации Украины. В своем обращении к согражданам он уточнил, что ее целью не является оккупация.

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Все новости / Спорт / Тренер «Зенита» Семак заявил, что следит за последними событиями на Украине
Зенит Сергей Семак донбасс ценность человеческой жизни
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