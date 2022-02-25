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Политолог Фененко: США не пойдут на жесткие санкции из-за угрозы ответного удара России

Политика
Политолог Фененко: США не пойдут на жесткие санкции из-за угрозы ответного удара России
gov39.ru  /  Правительство Калининградской области

Москва, 25 февраля. США не пошли на крайне жесткие санкции в отношении России, такие как отключение от SWIFT. По словам доцента кафедры международной безопасности МГУ Алексея Фененко, Вашингтон испугался угрозы реального ответа от Москвы.

Американский президент Джо Байден ввел новые санкции в отношении РФ. Они затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний. При этом Москва не была отключена от SWIFT.

«Вы знаете, я думаю, если Россия озвучит реальные, жесткие ответные меры на случай отключения от SWIFT, то эти разговоры прекратятся сразу», — сказал Фененко РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции для демилитаризации Украины. В своем обращении к россиянам, которое произошло ночью 24 февраля в прямом эфире, он уточнил, что целью операции не является оккупация. После этих слов западные страны начали вводить санкции.

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Все новости / Политика / Политолог Фененко: США не пойдут на жесткие санкции из-за угрозы ответного удара России
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